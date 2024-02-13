Muhtar adayı Doğan , rakibinin lehine yarıştan çekildi

Daha önceden 3 dönem muhtarlık yapan Hasan Cihangir’le kendi belediyecilik tecrübesini birleştireceklerini belirten Doğan, “Hasan Cihangir ağabeyimin muhtarlık tecrübesini ve benim belediye tecrübemi birleştirerek Cumhuriyet Mahallesi’ni Elbistan’ın en yaşanılır, en temiz ve en huzurlu mahallesi yapmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Resul Doğan, yarıştan çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde büyüdüğüm çocukluğumun en güzel günlerinin geçtiği Cumhuriyet Mahallesi’ne hizmet etmek vefa borcumu ödemek için muhtar adaylığımı açıklamıştım. Fakat mahallemde 3 dönem muhtarlık görevini yürüten ve bu dönem tekrar aday olan Hasan Cihangir’in adaylığını açıklaması sonrası yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde mahalleme, Hasan Cihangir’in tecrübesi benim ise direk hizmet noktası olan Elbistan Belediyesi’ndeki görevim ile daha güzel ve kalıcı hizmetleri getireceğimiz kanaatine vardık.

Cumhuriyet Mahallesi’nin bir bireyi, bir evladı olarak mahalleme hizmet konusunda muhtarlık görevine gelmeden mahalleme bir takım hizmetler getirdim ve elimden gelenin bir fazlasını yapmaya da devam edeceğim. Aktif olarak kullandığım numaramdan bana gece gündüz demeden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu sebepten dolayı muhtar adaylığından çekilme kararı aldım. Seçim çalışmalarım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen mahalle halkıma minnet ve şükranlarımı sunarım.

Elbistan’ımızın en güzide ve en nezih mahallesi olan Cumhuriyet Mahallesi’nin değerli sakinlerinin laik ve demokratik anlayışına güveniyor sağlık ve esenlikler diliyorum.”