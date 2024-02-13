Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 şahsı gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği’nde mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadelesinin azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.