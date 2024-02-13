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Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama mask
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Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalarda 3 şahsı gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nde mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadelesinin azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

 

# Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Sulh Ceza Hakimliği

13 Şub 2024 - 16:16 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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