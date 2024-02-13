Kahramanmaraş, silahlı şiddet olaylarında 6.sırada yer aldı

Kahramanmaraş’ta, geçtiğimiz yıl silahlı şiddet olaylarında 15 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Umut Vakfı, ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ raporunu yayımladı. 2023 yılı silahlı şiddet verilerinin yer aldığı raporda; aile içi şiddet, akran cinayetleri ve artan uyuşturucu bağımlılığının sonucunda yaşanan cinayetlerin arttığı vurgulandı.

Rapora göre, 2023 yılında; 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde yani yüzde 85’inde kaleşnikof, otomatik tüfekler dahil ateşli silahlar (106’sı beylik silahı toplam 2 bin 427’si tabanca ve 784’ü tüfekler), yüzde 15’ine denk gelen 561’inde de bıçaklardan baltalara her tür kesici alet kullanıldı.

Kahramanmaraş’ın da yer aldığı Akdeniz Bölgesi’nde ise 2023 yılında ciddi bir düşüş olduğu ve altıncı sıraya gerilediği tespit edildi.

2022 yılında 571 olayın yaşandığı Akdeniz Bölgesi’nde 2023 yılında 341 ölümlü, 342 yaralanmalı toplam 415 cinayet medyaya yansıdı. Bölgedeki iller, olay sayıları ve ölü-yaralı durumu şöyle gerçekleşti:

“Adana: 158 ölümlü, 134 yaralamanın olduğu 171 olay, Antalya: 67 ölüm, 65 yaralı 96 olay, Mersin: 46 ölümlü, 33 yaralamalı 52 olay, Hatay: 20 ölüm, 24 yaralamalı 26 olay, Isparta: 16 ölümlü, 36 yaralamalı 23 olay, Kahramanmaraş: 15 ölüm, 25 yaralanmalı 18 olay, Osmaniye: 12 ölüm, 15 yaralamalı 18 olay, Burdur: 7 ölüm, 10 yaralamalı 11 olay.”