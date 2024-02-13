Yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü

Per, bir süre önce yakalandığı hastalık nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Per’in tedavisi için, meslektaşları ve sevenleri kan bağışında bulunmuştu. Doktorların çabası, Per’i hayatta tutmaya yetmedi. Hayatını kaybeden Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Müslüm Per’in cenazesi, Seyitaliler Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ailesi, öğrencileri, sevenleri ve Nurhak eğitim camiası yasa boğulurken Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Per için taziye mesajı yayımladı.