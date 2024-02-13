GENÇASKON Ankara’dan vefa ziyareti

Elbistan, 6 Şubat 2023’te adeta yerle bir oldu. 13.24’teki depremin yıkıp geçtiği şehir enkaz yığınına dönerken on binlerce insan evini, barkını ve yuvasını kaybetti. 1024 kişiyi de hayattan koparan depremin ilk gecesinde; Elbistan’daki tek ışık kaynağı ise araç lambaları oldu. Karanlığın, bıçak gibi kesen soğuğun ve umutsuzluğun bittiği Elbistan tanınmaz hale geldi.

Afetzede vatandaşlar, bir yandan enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmanın derdine düşerken kurtulanların büyük bölümü de ya yaktıkları ateş başında ya da araçlarında iliklere işleyen soğuk ve yoklukla mücadele etti.

İlçeye yardım ulaştırmak isteyenler ve arama-kurtarma ekipleri, Elbistan’ın feryadını duyup bölgeye ulaşmak istese de yoğun kar ve tipi engeline takıldı. Depremin hemen ardından organize olarak gıda, battaniye gibi yardım malzemeleri hazırlayan ve arama-kurtarma ekipmanlarını doldurdukları off-road araçlarıyla yola çıkan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (GENÇASKON) Ankara Şube Başkanı Muhammet Duman ve ekibi, kıyameti yaşayan Elbistan’a ulaşan ilk sivil toplum kuruluşlarından biri oldu.

Araçlarıyla şehrin caddelerine dağılan GENÇASKON Ankara Şubesi ekibi, getirdikleri su, gıda, battaniye, benzin ve mazot gibi malzemeleri afetzedelere ulaştırdı. Ekibe öncülük eden Elbistanlılar ise, yardım malzemesini dağıttıktan sonra Ankara’ya geri döneceğini düşünürken, ‘Biz buraya can kurtarmaya geldik. Dönmek yok’ cevabını aldı. Off-road araçlarındaki ekipmanlarla enkaz başına koşan GENÇASKON Ankara Şube Başkanı Muhammet Duman ve ekibi, günlerce Elbistan’da kaldı. Duman, Elbistan’dan dönüşte de 40 afetzedeyi Ankara’ya götürerek orada misafir etti.

Daha sonra da yaraları sarmak için çeşitli yardım organizasyonlarına öncülük eden Duman, asrın felaketinin yıl dönümünde de soluğu Elbistan’da aldı. Deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret eden Duman, afetin ilk günlerinde yardım eli uzattığı depremzedeleri ziyaret etti.

Duman, yaptığı değerlendirmede, “Gücümüz neye yetiyorsa, nerelere ulaşabiliyorsak, nerelere katkıda bulunabiliyorsak hepsine bulunmaya çalıştık’ diyerek afetzedeler için seferber olduklarını söyledi.

Kendilerini tüm depremzedelerin yerine koyarak hemen harekete geçtiklerini vurgulayan Duman, “Rabbim, o günleri bir daha yaşatmasın. Bizler, hızlı refleks göstererek üyelerimizle birlikte bir saniye önce Elbistan’a ulaşmak istedik. Depremin ilk günü saat 23.00’te Elbistan’a ulaştık. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Depremin yıl dönümünde de Elbistanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak istedik. Elbistan’ı asla unutmayacağız. Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.