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Tıra yaslanan şahıs, sürücü fark etmeyince hayatını kaybetti

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaslandığı tırın sürücünün fark etmeyerek hareket etmesi ile altında kalan bir kişi ezilerek hayatını kaybetti.

Tıra yaslanan şahıs, sürücü fark etmeyince hayatını kaybetti mask
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Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı İlçesi Ankara-Eskişehir Yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen Mesut Yılanlı (45) isimli şahıs sürücünün fark etmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Mesut Yılanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerin güvenlik kamerasından tespit ettiği tır ise Temelli’de durduruldu. Kazayı fark etmediği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Şub 2024 - 12:57 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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