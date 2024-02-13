Tıra yaslanan şahıs, sürücü fark etmeyince hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı İlçesi Ankara-Eskişehir Yolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran bir tıra yaslandığı iddia edilen Mesut Yılanlı (45) isimli şahıs sürücünün fark etmeyerek hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Mesut Yılanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerin güvenlik kamerasından tespit ettiği tır ise Temelli’de durduruldu. Kazayı fark etmediği öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.