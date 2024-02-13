Ekinözü ve Nurhak’ta seçmen sayısı arttı

Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandığa gidecek seçmenlerin sayısı belli oldu.

31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne 47 gün kaldı. Ülke genelinde olduğu gibi Ekinözü ile Nurhak ilçelerinde yoğun bir seçim kampanyası sürdürülüyor.

Her iki ilçe de 6 Şubat 2023’teki depremler sonrasında seçmen kaybı yaşamıştı. 14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Ekinözü’nün seçmen sayısı 7 bin 490’a düşmüştü. Nurhak’ın seçmen sayısı da 8 bin 576 olmuştu.

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde ise, bir önceki seçime göre her iki ilçede seçmen artışı yaşandı. Ekinözü’ndeki seçmen sayısı bir önceki seçime göre 583 artarak 8 bin 73’e yükseldi. Nurhak’ın seçmen sayısı ise 766 seçmenle birlikte 9 bin 342’ye ulaştı.