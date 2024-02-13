13 Şub 2024 - 11:26- Politika G:

Çok sayıda Elbistanlı'nın yaşadığı Didim'de CHP’nin adayı belli oldu

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Aydın’da CHP’nin Didim Belediye Başkan Adayı Mali Müşavir Hatice Gençay oldu.

Çok sayıda Elbistanlı'nın yaşadığı Didim'de CHP’nin adayı belli oldu mask
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Çok sayıda Elbistanlı'nın yaşadığı Didim'de CHP’nin adayı belli oldu

Mahalli İdareler Seçimleri’ne az bir süre kalırken, Aydın’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Didim ve Germencik ilçelerinin adayları belli oldu. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen PM Toplantısı’nın ardından alınan kararla birlikte Didim ilçesinin CHP Belediye Başkanı Adayı Hatice Gençay, Germencik ilçesinin CHP Belediye Başkanı Adayı ise Burak Zencirci oldu. Açıklanan bu isimlerle birlikte 2 ilçenin CHP’li mevcut başkanları yeniden aday gösterilmedi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hatice Gençay, aslen Sivaslı olarak bilinirken 30 yıldır Didim'de yaşıyor.

13 Şub 2024 - 11:26 İHA Aydin- Politika

Mahreç  İha

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