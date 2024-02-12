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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

# Türkiye

12 Şub 2024 - 22:04 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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