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Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı mask
Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

12 Şub 2024 - 21:12 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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