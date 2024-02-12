MSB’den Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel fotoğraf sergisi

MSB tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kapsamında Türk askerinin 100 yılda icra ettiği askeri görevlerden oluşan fotoğraf sergisi 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenmiş, ardından Ankara ve İstanbul’da çeşitli AVM’lerde ve Harbiye Askeri müzesinde de vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Mehmetçiklerle çekilen fotoğraflarının da olduğu sergi Türkiye’yi dolaşacak. Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde icra ettiği görevlerden kesitler bulunan sergi 13 Şubat 2024 tarihinde Binali Yıldırım Üniversitesi, 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında ise Erzincan Park AVM’de sergilenecek.

Sergi gelecek dönemde ise Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir gibi birçok şehirde yer alacak.