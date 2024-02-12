Yener, kırsal mahalle ziyaretlerine başladı

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, seçim çalışmaları çerçevesinde kırsal mahalle ziyaretlerine başladı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, saha ziyaretlerine ağırlık verdi. Adaylık açıklamasının ardından sahaya inen Yener, sivil toplum kuruluşları ve esnaf gezileriyle şehri karış karış geziyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı ve yönetiminin de eşlik ettiği Yener, 3 kırsal mahallede vatandaş buluşması gerçekleştirdi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Yener, ilk olarak Kalealtı Mahallesi’ni ziyaret etti. Daha sonra İğde Mahallesi’ne geçen Yener, ziyaret programını Çalış Mahallesi ile tamamladı.

Yener, kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar ve esnaflarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.