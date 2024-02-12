Bu ihale de iptal edilmezse çöp dağı sorunu çözülüyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan hibe ve kredi fonu kapsamında Elbistan’la birlikte 4 ilçeye daha hizmet verecek olan tam donanımlı Katı Atık Entegre Tesisi için yeni bir ihale takvimi belirlendi.

Yaklaşık 12 yıl önce planlaması yapılsa da bugüne kadar ‘proje’ aşamasından öteye gitmeyen bu çevre yatırımının yaklaşık 900 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde bulunan ve Afşin ilçesinde kurulacak katı atık tesisine taşınması için yıllardır beklenen çöp depolama alanına günlük yüzlerce ton çöp dökülüyor. 43 yıldır toplanan çöplerle adeta dağa dönüşen bölge, Elbistan’ın en önemli çevre sorunlarından biri haline geldi. Çöplükteki hemen her gün yaşanan yangınlar, vatandaşları bezdirirken çevreye yaydığı kötü koku da yakın bölgelerde nefes almayı bile zorlaştırıyor.

İlçenin yaşadığı bu önemli çevre problemini ortadan kaldıracak Katı Atık Entegre Tesisi’nin projesi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Altyapı Temel Hizmetler Birliği tarafından hazırlanıyor. Mutabakat zaptının 2012 yılında imzalandığı proje, aradan geçen 12 yıla rağmen bir arpa boyu ilerleyememişti. Daha önceden düzenlenen ihaleler bir bir iptal edilmişti. Sonuncusu ise 6 Temmuz 2023’te düzenleneceği açıklanan ihale de yapılmamıştı. Katı Atık Entegre Tesisi, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda da yer almıştı.

Elbistan’ın hemen yanı başındaki çöp dağını ortadan kaldıracak Katı Atık Entegre Tesisi’nin yeni ihale takvimi belli oldu. Elbistan ve Göksun’da kurulacak olan çöp transfer merkezlerinden alınacak çöpler, araçlar ile Afşin’e bağlı Suluk Mahallesi’ndeki 5 bin 770 dekar alan üzerinde kurulacak olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne nakledilecek. Burada çöpler ayrıştırıldıktan sonra bertaraf edilecek, aynı zamanda çöpten elektrik üretilecek.

Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 8 bin 757 m² depolama alanına sahip Afşin Düzenli Depolama Sahası inşaatı, yılda 107 bin 852 ton kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi (MAT) inşaatı, günlük 80 m³ kapasiteli Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (SSAT) İnşaatı, Elbistan ve Göksun Aktarma İstasyonları inşaatı, Elbistan ve Afşin düzensiz depolama sahalarının yerinde rehabilitasyonu, Nurhak ve Ekinözü düzensiz depolama sahalarının nakli yapılacaktır nakli işlemleri yapılacak.

İhale ise 12 Mart 2024’te düzenlenecek. Sözleşme süresi ise 600 gün olacak.