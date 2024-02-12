‘Cafe Times’ farklı ambiyansı ve zengin menüsü ile hizmete açıldı

Elbistan’da, maharetli ustaların hazırladığı pizza, saç kavurma ve tavuk sote gibi yemeklerle dünyanın en özel kahve çeşitlerinden tatlı ve geleneksel sac böreğinden kahvaltıya kadar geniş bir menüsünün yanında nezih ortamıyla yeni bir lezzet ve keyif durağı olmaya aday Cafe Times, törenle açıldı.

Malatya Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Cafe Times, farklı ambiyansı, konforlu atmosferi ve kaliteli hizmet anlayışıyla ön plana çıkıyor.

İşletmeciliğini Süleyman Ceyhan’ın yaptığı Cafe Times’in açılışına Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Cafe Times’in açılış kurdelesi, duanın ardından kesildi. Açılış sonrasında davetli ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Cafe Times işletmecisi Süleyman Ceyhan, pizza, hamburger, dünya kahveleri, waffle, tatlı çeşitleri, kumda kahve, kahvaltı serpme ve tabak, börek çeşitleri, gözleme, kokteyl çeşitleri, saç kavurma, tost, tavuk sote gibi geniş bir menüyle Elbistanlılara hizmet vereceklerini söyledi.

Kaliteli hizmet ve nezih bir ortamı Elbistan halkına sunmaktan gurur duyduklarını belirten Ceyhan, “Cafe Times olarak ister yemek yemeye, ister kahve içmeye isterseniz hoş bir sohbete sevdiklerinizle nezih bir ortam katın istedik. Güler yüzlü personelimizle kalite ve hijyenden ödün vermeden misafirlerimize farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz.

Özenli hizmet sunarken özgün menümüz, çok sevilen dünyanın birçok kahve çeşitlerini hamburger ve pizza çeşitleri ile kendi mutfak kültürümüzün lezzetlerini barındırıyor. Güne, serme ya da tabak kahvaltı ile başlamak isteyen hemşerilerimiz, maharetli ustalarımızın hazırladığı sac kavurma ve tavuk sote gibi lezzetleri de bulabilecek. Gençlerimiz başta olmak üzere ailelerimizi, ferah ve konforlu atmosferimize ağırlamaya hazırız. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Misafirler de, Ceyhan’a hayırlı olsun temennisinde bulundular.