Çelik konstrüksiyon sistemli okul binalarının yapımına başlanıyor

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, deprem sonrasında ağır hasar alarak kontrollü şekilde yıkılan eğitim yuvalarının yerine çelik konstrüksiyon sistemi ile yapılacak güvenli ve modern okulların inşasına kısa süre içinde başlanacağını söyledi.

Çetin, 8 derslikli Gücük İlkokulu’nun ihalesinin yapıldığını; İğde Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’nun da ihale sürecinde sona gelindiğini belirtti.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin eğitim-öğretimde açtığı hasarları giderme noktasında azim ve kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başında eğitimin aksamaması için gerekli planlamaları yaptıklarını hatırlatan Çetin, yıkılan okul binalarıyla ilgili de bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Çetin, “Asrın felaketi sonrasında öğretmenevi binamız yıkılmıştı. 1 okulumuz için de acil yıkım kararı verilmişti. Ağır hasar alan 4 okulumuz da kontrollü şekilde yıkıldı. Orta hasarlı 2 eğitim kurumumuz bulunuyor ayrıca da halk eğitim merkezimizin binası da ağır hasarlı olduğu için kısa sürede yıkılacak. Bu çerçevede öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamaması önceliğimiz oldu. Prefabrik yapılarla diğer binaları kullanarak okullarımızı eğitim-öğretime açtık. Bir yandan eğitimi sürdürürken kalıcı çözüm için de okullarımızın yeniden inşasını sağlamaya odaklandık. Milli Eğitim Bakanlığımız gerekse de Kahramanmaraş Valiliğimiz ve Elbistan Kaymakamlığımız bu konuda gerekli adımların atılması noktasında çalışmalar yürüttü.

Yeni okulların, depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonla inşa edileceğinin altını çizen Çelik, “Çalışmalar neticesinde; Gücük Mahallemizdeki ilkokulumuzun ihalesi yapıldı. 8 derslikli okulumuzun inşası önümüzdeki günlerde başlayacak. İğde Mahallesi’ndeki Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’nun inşasına kısa süre içinde başlıyoruz. Müşavir firma tarafından İğde Mahallesinde yapılacak olan 12 derslikli İğde Şehit Er Ali Beyaz İlkokulu-Ortaokulu için arazi incelemesi yapıldı. Her iki okul binamızın 6 ay içinde bitmesi planlanıyor” dedi.

Çetin, yıkımı gerçekleştirilen diğer okullarla ilgili de çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini vurguladı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Çocuklarımızı yeni eğitim yuvalarına kavuşturana kadar çabamız sürecek” ifadesini kullandı.