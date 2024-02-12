AK Parti meclis üyesi aday adayı Salih Bolat: “Şehrimiz için çalışacağız”

AK Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi aday adayı Salih Bolat, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, 31 Mart’ta Elbistan için dönüşüm ve değişimin başlayacağını belirterek, “Gönül verdiğim ilçeme hizmet etmede yeni dönemde ben de varım diyorum” ifadesini kullandı.

Salih Bolat, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti’den Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Asrın felaketi sonrasında daha hızlı bir şekilde devam edecek olan yeniden inşa ve ihya sürecinde aktif rol almak istediğini vurgulayan Bolat, Elbistan’ın geleceği adına verilecek her karar ve projenin yanında duracağını söyledi.

‘Hazırız, kararlıyız’ diyen Salih Bolat, “Bu kutlu davanın bir neferi olarak şehrimizin Türkiye yüzyılının örnek kentleri arasında yerini alması, AK belediyecilik yolculuğunun devamı için elimizi taşın altına koyarak belediye meclis üyeliği aday adaylığımı açıklıyorum. Bu şehrin evladı olarak, ahde vefa borcumuzu gönül erliği yaparak ödeyip; Elbistan’ımızı geleceğe hazırlayacak her türlü çabanın destekçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın daha güçlü yarınlara kavuşacağına emin olduğunu anlatan Bolat, “Partimizin teşkilatları olarak uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbistan’ımıza yapılacak daha çok proje, yatırım var. Bu kervanda yer alarak şehrimize ve insanlarımıza kalbimizde beslediğimiz hizmet sevdamızı en güzel şekilde yansıtmak istiyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi aday adayı Salih Bolat, “‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışını parola kabul edip tüm Elbistan’ı bir ve bütün olarak kabul edeceğiz. AK Parti çok büyük bir hareket, daha da güçlü ve büyük birlikteliklerle yeni seçim zaferlerini hep beraber yaşayacağız. Allah, çıktığımız bu yolda niyetimizi hayır eylesin” şeklinde konuştu.