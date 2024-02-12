Muhtar adayı Dağ’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere anlamlı destek

Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Hüseyin Dağ, iki okuldaki 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye ve kışlık kıyafet ile battaniye desteğinde bulundu.

Dağ, gönül işi görerek talip olduğu bu göreve seçilmesi halinde eğitime her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Hüseyin Dağ, örnek bir davranışa imza attı. Dağ, mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda eğitim gören dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik bir iyilik hareketi başlattı. Hayırseverlerin de desteğini alan Dağ, 200 öğrenciye kırtasiye, kışlık kıyafet ve battaniye desteğinde bulundu. Dağ, yardımları, öğrencilere dağıtılmak üzere okul idarecilerine teslim etti.

Bu anlamlı çalışmayla ilgili olarak değerlendirme yapan Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Hüseyin Dağ, eğitime desteğin öneminde değindi.

Muhtarlığı meslek görmediğini, muhtarlığın gönül ve sevda işi olduğunu belirten Dağ, “Sosyal sorumluluk anlayışını öne çıkarmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptık. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda eğitim gören dar gelirli öğrencilerimiz, hem okul yolunda üşümesin hem de kırtasiye eksikleri kalmasın istedik. Ailelerinin de bu yönde bütçelerine bir katkı olmasını amaçladık. Bu çerçevede hayırseverlerimizin de katkısı ile 200 öğrencimize kırtasiye ve kışlık kıyafet ile battaniye desteğinde bulunduk.

Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların yüzünü güldürüp kalplerini ısıtabildiysek ne mutlu bize. mahalle halkımızın teveccühüyle göreve gelirsek eğitim en önemli gündemimizden birisi olacak. Burs başta olmak üzere bu tür projelerle öğrencilerimizin ellerinden tutup, geleceklerini aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu yardımın ulaşmasında katkı sunan hayırseverlerimize, bizlere aracılık eden Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul müdürlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.