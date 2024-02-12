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Danıştay, FETÖ’den ihraç 450 yargı mensubunu göreve iade etti

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Danıştay 5. Dairesi, FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdi.

Danıştay, FETÖ’den ihraç 450 yargı mensubunu göreve iade etti mask
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15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensupları HSK tarafından görevden alınmıştı. İhraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi ise meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

12 Şub 2024 - 15:54 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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