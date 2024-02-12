Türkiye kalp kapağı üretti

INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü, tıbbi teknolojiler alanında uluslararası bir başarıya daha imza atarak, Türkiye’nin sağlık teknolojisi alanındaki yenilikçi gücünü tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Enstitü, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünya üzerinde kateter üzerinden kapalı ameliyat yöntemiyle kalp kapağı yerleştirebilen ikinci ülke olmanın gururunu yaşıyor. Bu başarı, Türkiye’nin tıbbi teknolojiler alanında dünya çapında bir lider olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini tekrar kanıtladı.

Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen bu yerli kalp kapağı, ciddi aort stenozu olan hastalara yeni bir umut ışığı oluyor. Açık kalp ameliyatı riski taşıyan veya bu tür bir müdahale için uygun olmayan hastalar için ideal bir tedavi seçeneği sunarak, hastaların daha hızlı iyileşme süreci ve kısa hastanede kalış süreleri ile hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürmelerine imkan tanıyor.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç ise bu önemli gelişme hakkında şunları söyledi:

“TAVI (Transkateter Aortik Valve İmplantasyonu), özellikle yaşlı ve ciddi kalp kapakçığı sorunları olan hastalar için geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, kalp kapakçığındaki daralmaları tedavi etmek için kullanılır. Aort kapakçığı darlığı, kalbin büyük bir atardamardan vücuda kan pompalamasını zorlaştıran bir durumdur. Geleneksel tedavi yöntemi, açık kalp ameliyatı ile kapakçığın değiştirilmesidir; ancak bu, özellikle yaşlı ve başka sağlık sorunları olan hastalar için büyük riskler taşır. TAVI yöntemi ise, büyük bir kesik yapmadan, vücuttaki küçük bir delikten (genellikle kasıktan) özel bir tüp (kateter) aracılığıyla kalbe yeni bir kapak yerleştirilmesini sağlar. Bu işlem sırasında kalp durdurulmaz ve hasta genellikle birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilir.”

TAVI’nin avantajlarını sıralayan Dinç, “Hastanede daha kısa kalış süresi, daha hızlı iyileşme ve açık kalp ameliyatının risklerinin bulunmayışıdır. İstatistiklere gelince, TAVI uygulanan hastaların çoğu, işlemden sonra önemli ölçüde daha iyi hisseder ve normal aktivitelerine daha hızlı dönebilir. Özellikle yüksek riskli hastalar için, TAVI açık kalp ameliyatına kıyasla daha iyi sonuçlar sunabilir. Ancak, her tedavi yönteminin potansiyel riskleri ve yan etkileri vardır, bu yüzden doktorlarla yapılan detaylı görüşmeler bu kararı vermede kritik öneme sahiptir. Son olarak, TAVI’nin uygulanabilirliği ve başarısı, hasta bazında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, tedavi seçenekleri ve muhtemel sonuçlar hakkında kapsamlı bir değerlendirme için kalp hastalıkları uzmanıyla görüşmek önemlidir. Kalp kapağımız, tıbbi teknolojiler alanında Türkiye’nin dünya çapında elde ettiği önemli bir başarıdır. Bu teknoloji, hastalarımıza sunduğumuz tedavi seçeneklerini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin tıbbi teknolojilerdeki inovasyon yeteneğini de tüm dünyaya sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Dinç, ayrıca, "Bu başarının, Türkiye’nin tıbbi teknolojiler alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine olan inancını pekiştireceğine ve uluslararası alanda daha fazla başarıya ilham vereceğine inanıyoruz. INVAMED olarak, kalp sağlığı başta olmak üzere, insan sağlığının iyileştirilmesine yönelik yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.