İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2022-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 Ocak 11,2 9,7 Şubat 10,8 10,1 Mart 11 10 Nisan 10,8 9,9 Mayıs 10,8 9,4 Haziran 10,4 9,5 Temmuz 10,2 9,3 Ağustos 9,8 9,2 Eylül 10,1 9,1 Ekim 10,3 8,6 Kasım 10,1 8,9 Aralık 10,3 8,8

İş gücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 53,5 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya kıyasla 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan arttı ve yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralıkta aylık bazda 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 2,1 puanlık artışla yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Muhabir: Mustafa Çalkaya,Mertkan Oruç