Cinayet silahını dalgıçlar nehirde aradı, 2 kişi tutuklandı

Elbistan’da, 20 yaşındaki bir gencin öldürüldüğü pompalı tüfek, dalgıç polisler tarafından nehirde aranırken cinayetle ilgili de biri 16 yaşında olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Olay, cumartesi gecesi Yunus Emre Mahallesi Dokuma Sokak'ta meydana geldi. 20 yaşındaki Uğur Can Alkaya tartışma yaşadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Alkaya, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkaya'nın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerin

den kaçan cinayet zanlısının kimliğini kısa sürede belirledi. Ekipler, 16 yaşındaki zanlı M.H.K.’nin zanlının gidebileceği adresleri ve şehirdeki metruk yapıları didik didik aradı. Polisin başarılı araştırması sonucunda cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı. Anacak olayda kullanılan silaha ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan zanlı, sorgusu için emniyete götürüldü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen soruşturmayı derinleten polis ekipleri, bir şüphelinin daha olaya karıştığını belirledi. Polisin titiz ve detaylı çalışması sonucu diğer şüpheli de yakalandı.

Zanlının, sorgusunda cinayet silahını Ceyhan Nehri’ne attığını belirtmesi üzerine devreye dalgıç polisler girdi. Adıyaman Sualtı Arama ve Kurtarma biriminde görevli dalgıçlar, uzun süre su altında av tüfeğini aradı.

Her iki şüpheli de, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.