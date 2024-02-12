Kentpark’tan ‘sıvı temizlik ürünleri haftası’ indirimleri

Kentpark AVM, 18 Şubat tarihine kadar geçerli olacak kampanyada sıvı bulaşık deterjanları, sıvı çamaşır deterjanları ve birçok sıvı temizlik ürününde Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerine özel indirim uygulayacak.

Kampanya ile ilgili olarak Kentpark AVM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ödemiş, yaptığı açıklamada, “Yeni yılla birlikte her hafta farklı bir ürün grubunda indirimlerimiz oluyor. İndirim kampanyalarımıza ek ‘Bu hafta sıvı temizlik ürünleri haftası’ sloganıyla çok cazip indirimlerimiz olacak. Sıvı bulaşık ve çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, çamaşır suları ve sıvı deterjan çeşitlerindeki indirimlerden, Kentpark avantaj kart sahibi müşterilerimiz 12-18 Şubat tarihleri arasında faydalanabilecek. İndirimlerden yararlanmak için tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.