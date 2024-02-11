11 Şub 2024 - 21:49- Spor G:

Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti

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Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti.

Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti mask
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 14 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Kanarya, bu beraberlikle puanını 64’e yükseltirken, Galatasaray’ın kazandığı hafta puan kaybı yaşayarak liderlik şansını yitirdi.

11 Şub 2024 - 21:49 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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