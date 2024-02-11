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Sokaktaki silahlı pusu kamerada

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Sokaktaki silahlı pusu kamerada
Sokaktaki silahlı pusu kamerada
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Olay, saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi Çeşmeli Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının kullandığı otomobille evininin önüne gelen Harun K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Sefer Ö.’nün silahlı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilden inen Harun K.’ya, sokakta bekleyen araçtan inen Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Kendisine açılan ilk ateş sonrası Harun K. yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken, şüpheli Sefer Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi. Bu sırada aracından inen Harun K.’nın babasının da bagajdan çıkardığı tüfekle şüpheli Sefer Ö.’ye ateş etmek istediği ancak koşarken ayağının takılması sonucu başarılı olamayarak yere düştüğü görüldü. Silahlı saldırgan arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Görüntülerin devamında yaralanan Harun K.’nın otomobile binerek babası tarafından hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli Harun K., polisin yaptığı çalışma sonrası yakalayarak gözaltına alındı.

11 Şub 2024 - 19:49 İHA Konya- Asayiş

Mahreç  İha

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