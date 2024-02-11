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Kahramanmaraşlı gemici ve 6 arkadaşı 85 gündür aranıyor

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Zonguldak’ta 12 mürettebatı ile fırtınada mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraşlı gemici ve 6 arkadaşı 85 gündür aranıyor
Kahramanmaraşlı gemici ve 6 arkadaşı 85 gündür aranıyor
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Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra batmıştı. Geminin 12 mürettebatının 5’inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 85 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, AFAD, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi ekipleri deniz üzerinde ve kıyıda arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde özel bir firma tarafından batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

11 Şub 2024 - 18:47 İHA Zonguldak- Güncel

Mahreç  İha

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