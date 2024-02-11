Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş adaylarını tanıttı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; partisinin Kahramanmaraş adaylarını tanıttı.

Yeniden Refah Partisi'nin Kahramanmaraş adayları için Ankara'da tanıtım toplantısı yapıldı.

Burada bir değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 yılında iktidar olacaklarını söyledi.

Partililer "94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz" sloganıyla bir araya geldi ve “Mücahit Erbakan” sloganları attı. Erbakan da "Bu salon İslam alemi ve Türkiye için yeni bir dönemin başladığının işaretidir" diyerek şöyle devam etti:

"Biz 31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı ile 2028'de Yeniden Refah'a iktidar yolunu açıp, milletimiz ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacağız."

Erbakan'ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş büyükşehir ve ilçe belediyelerine aday gösterilen isimler sahneye davet edildi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran da tanıtım toplantısı ile ilgili, Elbistan'da temiz siyaset ve adil belediyecilik sloganı ile yola çıktıklarını belirtti.