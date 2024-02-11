Bahçeşehir Koleji’nin bursluluk sınavına yoğun ilgi

Bursluluk sınavı ile ilgili olarak Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüs Müdürü Özcan Gökce tarafından yapılan açıklamada, “10 Şubat’ta Ortaokul kademeleri için düzenlenen Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde toplam 165 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. STEM+A, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Çift Dilli Eğitim, Master 6, Master Junior, Master First, Kodlama Robotik gibi eğitim modelleriyle öğrencilerine 21. yüzyılın donanımlı bireyleri olarak yetiştiren Bahçeşehir Kolejinin her yıl düzenlediği Okula Kabul Sınavları bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. ‘Kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak’ misyonuyla Türkiye’nin 56 ilinde 155 kampüsüyle eğitim öğretim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Koleji’nde öğrenci olmak isteyen adaylar, Bahçeşehir Koleji kampüslerinde kademelere göre düzenlenen sınavlara katıldı. Akademik başarısıyla öne çıkan Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavında akademik başarıya göre burs imkânı sunuyor” dedi.

Bursluluk sınavı sonuçlarının 14 Şubat’ta açıklanacağını belirten Gökce, “Sınava giren öğrenciler, sadece Elbistan değil tüm Türkiye’de 155 kampüste 165 bin öğrenciyle akademik başarılarını görebilme imkanı bulabilecekler. Bahçeşehir Kolejleri olarak ortak sınav ve ortak eğitim anlayışımızdan dolayı Türkiye geneli gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçlarını 14 Şubat 2024 tarihinde http://bahcesehir.stoys.co/sonuc adresinden ulaşabilecekler veya kampüsümüze gelerek öğrenebilecekler. Okulumuzda gerçekleşen okula kabul sınavına yoğun ilgi gösteren tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.