Muhtar adayı Dadak, “Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız”



Güneşli Mahallesi muhtar adayı Ata Dadak, “Mahallemizin tekrar ayağa kalkması, eski günlerine dönmesi için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” dedi.

Mahalle halkına faydalı olabilmek ve hizmet etmek için aday olduğunu vurgulayan Güneşli Mahallesi Muhtar Adayı Ata Dadak, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerde mahallemiz büyük kayıplar verdi, ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, zor günler geçiriyoruz. Mahallemizin tekrar ayağa kalkması, eski günlerine dönmesi için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu kapsamda mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine Güneşli Mahallesi muhtarlığına Göreve seçileyim, seçilmeyeyim hiç önemli değil, Güneşli'ye her zaman destek olacağımın sözünü veriyorum. Güneşli Mahallemizde rezerv alanına giren yerler var. Bu süreçte hiç bir vatandaşımızın mağdur olmaması için belediyemiz ile birlikte çalışıp, el ele verip mahallemizi ayağa kaldıracağız. Bu bir hizmet yarışı, hepimiz Güneşli mahallesine hizmet için talip olduk, o yüzden tüm aday arkadaşlarıma saygı duyuyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Güneşli Mahallemiz için yapacak çok işimiz var diyen muhtar adayı Ata Dadak, “Mahallemizde bulunan sağlık ocağını yetkili mercilerle görüşüp fikir alışverişi yaparak tekrardan mahalle halkımızın hizmetine en kapsamlı şekilde açılmasını sağlayacağım. Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan taziye evini kurum ve kuruluşlarla görüşüp en kısa zamanda mahalle halkının hizmetine sunmasın için çalışacağım. Mahallemizde yanmayan, deprem dolayısıyla hizmet vermeyen cadde ve sokak aydınlatmalarının arızalarını giderilmesi için gerekli kurumlarla görüşüp mahallemizin sorunlarını çözeceğim. Mahallemizde caddeler, ara sokaklarda bulunan yollar ve kaldırımların yetkili kurumlar ile görüşüp şehir merkezine yakışır hale getirilmesini sağlayacağım” dedi.