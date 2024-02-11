11 Şub 2024 - 11:37- Güncel G:

Pompalı tüfekle ağır yaralanan genç hayata tutunamadı

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Elbistan'da pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekle ağır yaralanan genç hayata tutunamadı mask
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Yunus Emre Mahallesi Dokuma Sokak'ta meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Uğurcan Alkaya, tartışma yaşadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Uğurcan Alkaya, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alkaya'nın cenazesinin, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan zanlının ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

11 Şub 2024 - 11:37 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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