Pompalı tüfekle ağır yaralanan genç hayata tutunamadı

Yunus Emre Mahallesi Dokuma Sokak'ta meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Uğurcan Alkaya, tartışma yaşadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Uğurcan Alkaya, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Alkaya'nın cenazesinin, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan zanlının ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.