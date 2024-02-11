Elbistan'da, pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Dokuma Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 20 yaşındaki U.A. tartışma yaşadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan genç, ağır yaralandı. Saldırgan ise, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.A., Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri faili yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayda kullanılan tüfek ise, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulundu.