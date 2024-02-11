Lise öğrencileri konserden elde ettikleri geliri deprem bölgesine bağışlayacak

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenleyeceği Türk Halk Müziği korosu için hummalı bir çalışma içerinde. Müzik Öğretmeni Sertan Turan’ın koro şefliğinde Türk Halk Müziği konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunmayı hedefleyen öğrencilerin dinletisi, Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda 21 Şubat Çarşamba 19.30’da gerçekleşecek. Konserde koronun tamamı Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşacak.

Konser provalarının hummalı bir şekilde sürdüğünü belirten Koro Şefi Sertan Turan, “İlçemizde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Çünkü konserimizde hem koristlerimiz hem de sazlarımız Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşuyor. 5 aylık özverili bir çalışma ile konserimizi hazırladık. Koroda 30 koristin yer alacak ayrıca 6 tane enstrüman konsere katılacak. 21 Şubat akşamı koro ve solo eserlerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatılacağımız güzel bir etkinlikle anlamlı bir konsere imza atacağız” dedi.

Okul Müdürü Fazıl Gezer ise, “Mobilya iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojileri, bilişim teknolojileri alanlarında üretime ara vermeden devam ediyoruz. Spor alanında da öğrencilerimizin aldığı dereceler de ortada. Bunun yanında sanatsal faaliyetlerde de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Meslek lisesinin her alanda başarılı bir şekilde yer alabileceğini, meslek lisesi öğrencilerinin bunları başarabilecek potansiyellerinin olduğunu göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Konserin tüm gelirinin AFAD aracılığıyla depremzede vatandaşlara bağışlanacağını dile getiren Gezer, tüm Vezirköprü halkını konsere davet etti.