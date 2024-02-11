Demir: “Elbistanlılar, öz evladına sahip çıkacak”

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Elbistanlılar, kendi öz evlatlarına sahip çıkacak” dedi.

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, seçim bürosuna gelerek kendisine destek veren Söğütlü ve Geçit Mahallesi’ndeki vatandaşlara hitap etti.

31 Mart’taki seçimin, Elbistan açısından siyasi bir seçim olmayacağını belirten Demir, “Elbistan’ın öz evladı olarak hepinizi burada görmekten onur duyduk. Önümüzde uzun ve kutlu bir yolculuk var. Sağduyuyu elimizden bırakmayalım. 31 Mart’a kadar bir olarak, iri ve diri olarak, Elbistan olarak Elbistan Belediyesi’ni kazanmak istiyoruz. Halkın ve ortak aklın adayı olarak yola çıktık. Elbistanlı hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Söğütlü ve Geçit’ten gelen değerli hemşerilerimiz katılım sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimi kazanmak için mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, “Bu seçim, siyasi bir seçim değil. Elbistanlı hemşerilerimizin adayları mülakat etme seçimidir. İçinizden olanı, içinizden biri olanı, aynı memleketten olanı, 26 yıldır hizmetini Elbistanlılara sunan bağımsız aday Musa Demir’i tercih ederek bulunacaksınız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman bizlerle olan Elbistanlı hemşerilerimin tamamı Elbistanlı Musa Demir’e ve öz evladına sahip çıkacaktır. Bizlerle birlikte olmak için büromuzun önünde bulunan hemşerilerimi canı gönülden kutluyorum. İnşallah Allah bizi mahcup etmeyecek ve 1 Nisan’da şaka değil gerçek diyerek Elbistan Belediyesi’ni sizlerle birlikte alacağız. Var olun sağ olun” değerlendirmesinde bulundu.