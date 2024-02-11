‘En Soğuk Gün 6 Şubat’ kitabıyla tarihe not düştüler

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, asrın felaketi sonrasında kamu görevlilerinin ve gönüllü olarak çalışıp afetzedelerle ‘tek yürek, tek bilek’ olanların yaşadıklarını, ‘En Soğuk Gün 6 Şubat’ adlı kitapta birleştirerek tarihe not düştü.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, 6 Şubat 2023’te yakın tarihin en büyük felaketlerinden biriyle yüzleştiğimizi söyledi.

6 Şubat’taki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’ın tarifsiz acılar yaşadığını hatırlatan Çetin, “1 yıl önce saat 13.24’te yaşadığımız 7,6 büyüklüğündeki afet, şehrimizde taş üstünde taş bırakmadı. Şehrimiz, hayallerimiz, koklamaya kıyamadığımız yavrularımız, eli öpülesi analarımız, babalarımız, sevdiklerimiz ellerimizin arasından 1 dakikada kayıp gitti. Hayatta kalanlar ise, eksi 30 dereceyi bulan soğukta buz tutan gözyaşı, karanlığa hapsolmuş bir şehirle baş başa kaldı. Kelimelerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı acılarımızı kalbimize gömdük. Gözyaşlarımızı içimize akıtıp; kalanlarla yeniden yaşama dört elle sarılmak gerektiğini biliyorduk.

Ölü toprağı serilmiş, acının başkenti olmuş şehrimize, insanlarımıza yardım ulaştırmak için Türkiye adeta tek yürek ve tek bilek oldu. Elbistan’ın ayakta kalan her sokağında ve caddesinde; depremden önce tek tük gördüğümüz farklı şehirlerin plakalarını takan araçlar doldurmuştu. Kamyonlar ve tırlar, yardım malzemesi değil umut dağıtıyordu. ‘Yalnız değilsiniz, yettik, buradayız’ diye gönlümüzü ısıtan kocaman yürekli insanlar görüyorduk. Kendi evlerini, sevdiklerini, sıcak yataklarını bırakmışlar bizim için adını bile duymadıkları Elbistan’a gelmişlerdi.

Devletimiz de teyakkuza geçmiş, tüm kurumlarıyla seferberlik ilan etmişçesine bölgeye akın akın yardım ulaştırmaya çalıştı. Helikopterlerin sesi eksilmiyordu Elbistan semalarından. Mehmetçiğimizin, polisimizin, korucularımızın bizim için çırpınışını gördük. Bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız karargah kurup devletin şefkat elini bizlere uzattı. Akıncı ruhuyla şehrimizde görev yaptılar. Biz uyumuyoruz diye onlar da uyumadı. Bizimle ağladılar. Devletimizin büyüklüğünü onların şahsında gördük.

Evindeki yorganını gönderen ninelerimizin, düğünü için ayırdığı parasını bağışlayan genç kardeşlerimizin, kumbarasında biriktirdiği harçlığı paylaşan çocuklarımızın millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha dünyaya ispatlayan tüm kamu görevlilerimi, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektör temsilcilerimiz ve 81 ilimiz 85 milyon halkımızın insanüstü gayretini yaşarak gördük. Elbistan’ın gözünde onlar birer kahramandır” dedi.

Bu süreçte Elbistan’da resmi ya da gönüllü olarak görev yapan, yaraları sarmak için çaba gösterenlerin, yaşadıklarını, duygularını ölümsüzleştirmek için bir kitap hazırladıklarını anlatan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “’En Soğuk Gün 6 Şubat’ adını verdiğimiz bu kitap, şehrimizin deprem sonrası yaşadığı zorlu süreci ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla hazırlandı. Elbistan’ın yıkıldığı yerden ayağa kalkışını direnişini, bizzat kendilerinin ağzından anlatıyor.

Ulaşabildiğimiz ve kitapta duygularının yer almasını isteyen devlet büyüklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizden 40’ının dilinden dökülen cümleleri tarihe bir not olarak düştük. Bu kitap, dayanışmamızı, birlikteliğimizi nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Deprem olmuştu, ama umut ve dayanışma da vardı’ demek ve bu felaketin hayallerimizi asla elimizden alamayacağını göstermek istedik.

Bu süreçte şehrimizi ayağa kaldırmak ve yaralarımızı sarmak için isimlerini bildiğimiz ya da bilmediğimiz tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.