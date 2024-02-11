Öztunç’tan DEVA Partili vekile: “Benim sırtımdan milletvekili oldu”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’yu sert sözlerle eleştirdi.

Nurhak’ta, CHP’den belediye başkan aday adayı olan bir ismin DEVA Partisi’nden aday gösterilmesi üzerinden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’yu hedef alan Öztunç, “Benim sırtımdan, benim oylarımla milletvekili oldu” dedi.

Nurhak’ın, CHP’nin kalesi olmaya devam edeceğinin altını çizen Öztunç, “Nurhak’ta yine alacağız. Nurhak’ta 3 aday adayı vardı. Parti genel merkezi 1 adayı belirledi. Benim bir müdahalem olmadı. Mevcut belediye başkanı devam edecek dediler. Aday adayı arkadaşlarımızdan biri başka bir partiye geçti ve aday oldu. DEVA Partisi’nden aday oldu. Yanlış yaptı. Birilerinin ekmeğine yağ sürüyor, sürmeye çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın Nurhak yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Karatutlu’nun, CHP’nin oylarıyla TBMM’ye gittiğini dile getiren Öztunç, “Bir çift lafım da DEVA Partisi’nin milletvekiline olsun. Geçen seçim 2.sırayı DEVA Partisi’ne verdiler. Değil İrfan Karatutlu, CHP’li kim olsa da biz 2 vekil çıkaracaktık. Emek vardı emek. Ama benim ekmeğimin tuzu yok. Benim sırtımdan, benim oylarımla milletvekili oldu. ‘Nurhak’tan aday çıkartıp intikam alacağım’ demiş. Neyin intikamını alıyorsun İrfan Karatutlu. Seni vekil yapmamızın mı? Al hadi intikamını da göreyim. Varsa yüreği büyükşehre aday olur. Yiğit meydana çıkar. Siyasetçide de önemli olan seçim sandığıdır” değerlendirmesini yaptı.