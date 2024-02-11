Prof. Dr. Ercan’dan deprem değerlendirmesi: “Bu cinayettir”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kahramanmaraş’ta bu kadar insanın ölmemesi ve bu kadar yapının yıkılmaması gerekiyordu” dedi.

Özcan, asrın felaketinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada; 6 Şubat’taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlere bilimsel olarak bir anlam veremediklerini söyledi.

54 yıldır deprem bilimiyle uğraştığını hatırlatan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kahramanmaraş’taki olay beni şaşırttı. Kahramanmaraş’ta bu kadar insan ölmemesi ve bu kadar yapının yıkılmaması gerekiyordu. Alparslan Türkeş Caddesi, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Caddesi üzerindeki sağlam yerlerdeki yapılar yıkılmıştı. Bunlar yapı kusurlarından kaynaklı olarak yıkıldı. Bu cinayettir.

Elbistan depremi, Adana, Adıyaman, Osmaniye’yi vurdu. Bilimsel olarak bir anlam veremedik. 54 yıldır deprem bilimiyle uğraşıyorum. Böyle bir deprem olayını hiçbir deprem bilimci hayatında göremez” ifadelerini kullandı.