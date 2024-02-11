Öğüt: “Asbest tozu yutan afetzedeler kanser riskiyle karşı karşıya”

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, afet bölgesindeki asbest konusunun göz ardı edildiğini söyledi.

Öğüt, deprem bölgesindeki insanların asbest tozunu yuttuğunu ve kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Temiz Hava Hakkı Platformu ve Türk Tabipleri Birliği tarafından yürütülen çalışmada Elbistan ile Adıyaman ve Kahramanmaraş merkezde çöken tozdan örnekler alınarak asbest analizi yapılmıştı.

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuarda gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına göre, Elbistan’ın farklı noktalarından alınan örneklerde; akciğer kanserine, mezotelyoma, gırtlak ve yumurtalık kanserine neden olduğu bilinen asbest tespit edilmişti. Raporda; Elbistan’da tespit edilen asbest türlerinin antofilit ve aktinolit olduğu bilgisine yer verilmişti.

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, asbest tehlikesinin devam ettiğine vurgu yaptı. Yıkımlarda yeterli önlem alınmadığı için asbestin insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığını ifade eden Öğüt, “

Deprem bölgesinde 11 ilde yapılan yıkım çalışmalarında uyarı dinlemezlerin almadığı önlemlerden dolayı milyonlarca insanımız Asbest tozunu yuttu ve yüz binlercesi kanser riski ile karşı karşıya! Bu konu hâlâ nasıl gündem dışı kalır, nasıl göz ardı edilir, nasıl çözüm bulunmaz akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.