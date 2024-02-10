Öztunç: “Erkan Gürbüz’e verilen her oy bana verilmiş oydur”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’e kefil olduğunu belirterek, “Erkan Bey’e verdiğiniz her oy bana verilmiş oydur” dedi.

Öztunç, Gürbüz’ün belediye başkanı seçilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olacağını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz için aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının selamlama konuşmasını CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz yaptı.

Daha sonra mikrofona davet edilen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz ise, Elbistan halkının büyük teveccühü ve ilgisi ile karşılaştıklarını söyledi.

Elbistan ittifakı vurgusu yapan Gürbüz, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Elbistan’da kazanması için başının öne eğilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin huzurunda Elbistan halkına tekrar tekrar göstermiş oldukları teveccüh için teşekkür ediyorum. Merkezde yakaladığımız gücü ve sinerjiyi inşallah mahalle çalışmalarımızda devam ettireceğiz. Bizler, Elbistan’ın il olması gündeme geldiğinde Elbistan’a parmak sallayan köhnemiş zihniyete son vereceğiz. Hep beraber bu seçimi kazanacağız. Elbistan’da birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Elbistan’ımızı kazanacağını umanları, dışarıdan atama aday getirenlere Elbistan halkının gerekli dersi vereceğine inanarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var” ifadelerini kullandı.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş de; şunları söyledi:

“Gördüm ki Cumhuriyet Halk Partililer Elbistan’da iktidara susamış. Bu heyecan, gözlerinize baktığım zaman gördüğüm bu ışık 31 Mart’ın sonunun bahar olacağının bir müjdesi gibi geliyor bana. 22 yıldan beri bu ülkeyi yöneten bir iktidar var ve hâlâ daha utanmadan bilboardlara gerçek belediyecilik gelecek, biz hazırız, daha iyi belediyecilik yapacağız diye afişler asan bir zihniyet var. 20 yıldan beri bu memleketi siz yönetmiyor musunuz? On binlerce insan çöken binaların altında can verdiğinde o binaların sorumluluğu sizde değil miydi? O binaların yapımında hep sizin imzanız yok muydu? Hala biz hazırız diyorsunuz. Neye hazırsınız?”

Programın son konuşmasını yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, deprem süreci ve konut teslimatları üzerinden hükümeti eleştirerek, “Depremden önce defalarca uyardım. Tedbir falan almadılar ve başımıza bu iş geldi. Deprem öldürmez bina öldürür mantığı doğrulandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız aylarca emek verdi. Ama yok dediler. Biz buradaydık. O zamanlar gelip burada söz verenler vardı. Tayyip Erdoğan geldi, 1 yıl içerisinde herkesin konutu verecek dedi yüzde 10’unu verilmedi. Kahramanmaraş’ta 70 bin konut lazım, bunlar 7 bin dağıttılar. Söz verdi sözünü tutmadı. Yalan dolan Tayyip Erdoğan” dedi.

1 Mart’tan itibaren sahada olacağının altını çizen Öztunç, Elbistan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün yanında olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yerel seçimlerde bütün hemşerilerimin bana teveccühü vardı. Ben ulusal siyasette bir kararlılığa sahiptim. Ondan dolayı aday olmadım. İlk açıkladığımız aday ise Elbistan için Erkan Gürbüz Bey oldu. O günden beri çalışıyor. Elbistanlı hemşerilerim, ben 1 Mart’tan itibaren burada olacağım. Elbistan’da, Nurhak’ta, Ekinözü’nde, Pazarcık’ta kapı kapı gezeceğim. Elbistan, kaderini yenmeli artık. Elbistanlı hemşerilerimizin b u defa bu belediyeyi CHP’ye, Ali Öztunç’a teslim edeceğim demesini bekliyoruz. Elbistanlılar, Erkan Bey’i belediye başkanı seçsin hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Erkan Bey’e ben kefilim. Ona verdiğiniz oy bana verilmiş oydur.

AK Parti, bir belediye başkan adayı açıkladı. İçlerinden belediyeye yakışacak tek aday Erkan Gürbüz’dür. AK Parti’nin adayı gerçek belediyecilik diyor. Gerçek belediyeciliği sen yapacaktın da senden önceki AK Parti belediye başkanları sahte miydi, sahtekar mıydı? Kazanacağız, el ele yapacağız.”

AK Parti’nin, Elbistan’da aday değiştirebileceği imasında bulunan Öztunç, “Elbistanlılar beni severler. ‘Atom karınca’ der severler. Hangi partili olursa olsun ama bu seçimde öz evladın Ali Öztunç’’un adayı Erkan Gürbüz’e oy ver. Mansur Savaş’tan söz aldım. Mansur Savaş, kuzey bölgemizin yeniden inşası için çok büyük hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehri Elbistan olacak. Bunun için sizden oy istiyorum. AK Partililer yine kandıracaklar sizi hükümetle aynı olmazsa hizmet gelmez diye. Geçin onu.

Listeler kesinleştikten sonra daha da çok çalışacağız. İlk kez Elbistan’da güzel bir seçim sonucu alınacak. 20 Şubat’tan sonra özellikle başlayacağız. AK Parti her an kıvırtabilir. Biz, yola çıktık. Elbistan Belediyesi’ne Erkan Gürbüz’ü oturtacağız. Karar Elbistanlının” değerlendirmesini yaptı.