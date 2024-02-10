73 yaşındaki adama sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıdan 3 yıl ceza

Göksun ilçesinde, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı yapmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 73 yaşındaki hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın saklandığı ikamete operasyon düzenlendi. Jandarmanın, evinin etrafını sardığı gören şahıs, çatıya çıkarak teslim olmayacağını ve kendisine zarar vereceğini belirtti. Hükümlü, yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Bir diğer hükümlünün yakalandığı yer ise Göksun ilçesi oldu. Elbistan’da görülen dava sonucunda hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekinözü ilçesinde de; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yakalanan toplam 11 şahıs, adli makamlara sevk edildi.