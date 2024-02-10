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73 yaşındaki adama sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıdan 3 yıl ceza

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Göksun ilçesinde, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı yapmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 73 yaşındaki hükümlü ya...

73 yaşındaki adama sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıdan 3 yıl ceza mask
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Göksun ilçesinde, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı yapmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 73 yaşındaki hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın saklandığı ikamete operasyon düzenlendi. Jandarmanın, evinin etrafını sardığı gören şahıs, çatıya çıkarak teslim olmayacağını ve kendisine zarar vereceğini belirtti. Hükümlü, yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Bir diğer hükümlünün yakalandığı yer ise Göksun ilçesi oldu. Elbistan’da görülen dava sonucunda hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekinözü ilçesinde de; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yakalanan toplam 11 şahıs, adli makamlara sevk edildi.

10 Şub 2024 - 16:34 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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