Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı çözümlere göre, günlük deprem sayısının 2 kata yakın artış gösterdiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener,6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kaydedilen sarsıntılara ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı.

Özener, 2023’ün son değerlendirmesinde günlük 25-30 seviyesine inen deprem sayısının haftalık da 4 binden 170’e düştüğünü belirtmiş, 6 Şubat-29 Aralık 2023 tarihleri arasında da 44 bin 29 sarsıntının çözümünü yaptıklarını açıklamıştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 29 Aralık 2023 ile 4 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 5 haftalık deprem çözümlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Prof. Dr. Özener, günlük deprem sayısının 40-50 seviyesinde olduğunu bilgisini vererek “6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03.00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 adet deprem çözümü yapılmıştır. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında seyretmektedir” dedi.

Özener’in paylaştığı son veriler, bölgedeki deprem aktivitesinin yeni yılla birlikte artış gösterdiğini ortaya koydu.

Aralık sonunda 25-30 seviyesinde olan günlük deprem sayısı 2 kata yakın arttı. 29 Aralık’tan 4 Şubat’a kadar da 1727 deprem kaydedildi. Haftalık deprem sayısı da bu doğrultuda 345’e yükselmiş oldu.