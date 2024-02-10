Server Yaşam Vakfı’nın ülke genelinde organize ettiği, Elbistan’da ise Elbistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği’nin yürüttüğü ‘Haydi Çocuklar Camiye’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan ‘Haydi Çocuklar Camiye’ yarışması, Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenirken, Elbistan’a da Elbistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği’nce sürdürüldü.

Yarışma; Elbistan’daki Fatih Cami, Somuncu Baba Cami, Yeşilyurt Hz. Hamza Cami, Ehli Beyt Cami, Hz. Ali Cami, Hz. Şehit Osman Cami, Taşburun Merkez Cami ve Kızılcaoba Eski Cami olmak üzere 9 camide yapıldı.

Yarışma, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü sabah namazıyla başladı ve 31 Ocak 2024 Cuma günü yatsı namazıyla sona erdi. Sadece bir yarışma değil, aynı zamanda geleceği güzel ahlaklı ve iç huzura sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan deneyim odaklı bir etkinlik olarak düzenlenen yarışmada; 350 ile 450 arası puan kazanan kız çocuklar ve 380 ile 450 arası puan kazanan erkek çocuklar arasında kura ile yapılan çekilişle sürpriz hediyeler dağıtılacak. Bu yıl, çekilişle kazanılan hediye kutularında çocuklar için olduğu kadar aileler için de özel hediyeler bulunacak.

Yarışmaya renk katan bir diğer özellik ise ek puan kazandıran kural oldu. Katılımcı çocuklar, namaz vakitlerinde hem camilerde hem de bulundukları yerde namaz kılarak puan kazandılar. Camide cemaatle kılınan namazlar ise ek puan sağladı. Yarışmanın düzenlendiği her camide en yüksek puanı alan çocuğa 500 TL, ikinciye 300 TL ve üçüncüye de 200 TL harçlık verildi.