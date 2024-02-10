Kamerun’daki çocuklara deprem şehitleri için kardeşlik sofrası kurdular

Elbistan’daki depremzedeler, asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla deprem şehitlerini anmak için Kamerun’daki çocuklara sofra kurdu.

Elbistan’da, asrın felaketinin yıl dönümüyle ilgili birçok etkinlik yapıldı. Deprem şehitleri için anma programları düzenlendi. Elbistan’daki depremzedeler, Afrika’da zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halkı da unutmayarak deprem şehitlerini yâd etmek amacıyla yardım elini uzattı.

Lütfiye Çanacık, oğlu Mert Çanacık ve Kamerun’daki Anna Muhammed ile birlikte Kamerun’un Kasrı köyünde deprem şehitleri için çocuklara sofra kurdu. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. İkram sonrasında tüm deprem şehitleri için dualar edildi.