Çenesi anormal ve sol gözü olmayan kuzu, sahibini şaşkına çevirdi

Kulu’da 35 yıldan bu yana hayvancılık yapan Göksal Demirok, Cuma günü ağıla hayvanlarını yemlemeye gittiğinde sürüdeki koyunlarının bir tanesinin kuzuladığını görünce sevinerek yanına gitti. Doğan kuzunun kafa kısmında bir anormallik olduğunu görüp kuzuyu incelemeye başladığında kuzunun burun kısmının yan tarafta, sol gözünün kapalı ve kör olduğunu sadece sağ gözü olduğunu çene kemiğinin ince bir şekilde alnına kadar çıktığını fark etti. Kuzunun gayet sağlıklı ve anasını emerek yaşamaya devam ettiğini belirten koyun sahibi ve kendi koyunlarının çobanlığını yapan Göksal Demirok, "Kendi koyunlarımın çobanlığını yapıyorum. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Böyle görünce şok oldum. Kuzumuzun sol gözü yok, ağız kısmında çok sorun var. Kuzunun yaşama şansı çok. Anasını emiyor ve rahatlıkla yürüyüp geziyor. Bu kuzuyu yaşarsa ölesiye kadar besleyeceğim" dedi.

Veteriner Hekim Osman Atcı ise "Hayvanlarda doğumsal bir anomali yani sakatlık durumudur. Hayvanlar arasındaki akrabalık bu tür durumların daha sık yaşanmasına sebep olur. Bunun önüne geçebilmek için koyun sürüsü içindeki akrabalık durumunu ortadan kaldırmak için çiftleşme zamanında farklı sürüden koçların koyun sürüsüne katılması gerekir" diye konuştu.