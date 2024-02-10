Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Deprem esnasında dışarıya kaçmaya çalışırken yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 32 yaşındaki Yıldırım, arama kurtarma ekiplerince yıkıntıdan çıkarıldı.

Yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Yıldırım, konteyner kente yerleştirildi.

Yıldırım, depremlerden önce biber fabrikasında çalıştığını, şu anda yürüyemediği için çalışamadığını söyledi.

Mesleğini konteynerde pul biber ve salça üreterek sürdürdüğünü, eski günlerindeki gibi yeniden işinin başına geçmeyi istediğini belirten Yıldırım, sağlığına kavuşmak için yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediğini dile getirdi.

Tekrar yürüyebilmesi için tedaviye ihtiyaç duyduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enkazın altından çıkarıldım ama üzerime düşen molozların vücuduma verdiği hasarla yürüme fonksiyonumu kaybettim. Belimde platin var ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalınca çalışma hayatım bitti. Konteyner kentte hayata tutunmaya çalışıyorum, tekrardan yürümek ve çalışmak istiyorum. Bunun için de yetkililer ve hayırseverlerden yardım istiyorum.”