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Tarihi Maraş Çarşısı, yeniden eski günlerine dönüyor

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Kahramanmaraş'ta, 1500'lü yılların başında Dulkadiroğlu Beyliği’nin son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirilen ve 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.

Tarihi Maraş Çarşısı, yeniden eski günlerine dönüyor mask
Tarihi Maraş Çarşısı, yeniden eski günlerine dönüyor
Tarihi Maraş Çarşısı, yeniden eski günlerine dönüyor
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Kahramanmaraş'ta, 1500'lü yılların başında Dulkadiroğlu Beyliği’nin son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirilen ve 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.

10 Şub 2024 - 11:10 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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