Kahramanmaraş'ta, 1500'lü yılların başında Dulkadiroğlu Beyliği’nin son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirilen ve 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.
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Tarihi Maraş Çarşısı, yeniden eski günlerine dönüyor
Kahramanmaraş'ta, 1500'lü yılların başında Dulkadiroğlu Beyliği’nin son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirilen ve 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.