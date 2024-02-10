Göksun'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Göksun'da 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 07.21'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ilçeye bağlı Ericek Mahallesi oldu. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.