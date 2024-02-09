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Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Hafif ticari aracın çarptığı adam hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.B. idaresindeki 46 NN 560 Volkswagen marka hafif ticari araç, trafikte diğer otomobillere makas atarak seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ammar Kenco’ya (35) çarptı. Kenco, yaklaşık 30 metre boyunca sürüklenirken kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ammar Kenco’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

09 Şub 2024 - 19:38 İHA Kahramanmaraş- Güncel

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