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Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen ay yurt genelinde, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı içerisinde 81 ilde söz konusu araçları kullananlara yönelik denetimler yapıldığını belirtti.

Kontrollerde "çakar lamba" kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığı ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işaretli cihazların söküldüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafikte önceliğimiz, 'Önce insan.' Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

Yerlikaya, denetimlere ilişkin görüntüler de paylaştı.

# Türkiye

09 Şub 2024 - 18:54 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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