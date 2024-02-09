Kahramanmaraş sanayisi TUSAŞ ile kanatlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş programında önemli bir açıklama yaparak belki de Kahramanmaraş ve Türkoğlu’nun önümüzdeki 100 yılına ışık tutacak bir müjdeyi açıkladı. Türkoğlu Belediyesi’nin de kurulumuna katkılar sağladığı TUSAŞ tesisleri, önemli bir kimliğe kavuşuyor. Savaş konseptini değiştiren İHA, SİHA’ların Ankara’dan sonra en büyük üretimi Kahramanmaraş Türkoğlu’nda olacak.

1960’lı yıllardan bu yana tekstil ve türevleri üreten Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesi bundan sonra ATAK-2, ANKA, AK SUNGUR, AKINCI TİHA gibi birçok hava aracının üretim merkezi olacak.

Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste, öncelikle yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. Tesiste görev alacak personel TUSAŞ’ta eğitimden geçti. Helikopter ve uçak parçası üretimi için Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisi faaliyete başlamaya hazırlanıyor.