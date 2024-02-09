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Bakan Kacır: Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü belirterek, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı mask
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​​​​​​​Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

  • Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Dünya'ya döndü

Gezeravcı'nın, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikteydi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

09 Şub 2024 - 18:06 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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