Kadir Küçük, bağımsız meclis üyesi adaylığını duyurdu

İş adamı Kadir Küçük, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Seçimlere ‘Ortak aklın tek adayı’ sloganıyla gideceğini duyuran Kadir Küçük, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için bağımsız aday olduğunu söyledi.

6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında büyük yıkım yaşayan Elbistan’ın yeniden inşasında sorumluluk almak istediğini belirten Küçük, “Elbistan’ın yeniden dirilişi için kaybedecek zamanı yok. Bu yüzden 31 Mart seçimleri çok büyük önem arz ediyor. 5 yıllık muhtarlık görevimde mahallemize başarılı hizmetlerde bulundum. İyi günde kötü günde halkımızın yanında yer aldım. Hizmet, çalışkanlık, dürüstlük, yardımseverlik ilkemizden şaşmadan yola devam edeceğiz. Elbistan'ımız için Elbistan Belediye Meclis Üyeliğine talip oldum. Bizlere düşen görev ve sorumluluğu biliyor ve bunun bilinciyle harekete geçmek için bu adımı atıyoruz. Elbistan’ın yaşadığı sorunların bir an önce çözüme kavuşması için gerekli gayreti göstereceğim. Elbistan'ımızın en zor gününde şehrim için vardım. Şehrimin geleceği için de olacağım. Şehrimizin aydınlık geleceğine yürüyeceği bu yolun her aşamasında elimizden gelenin en iyisini yapmayı Elbistan’a duyduğumuz vefanın göstergesi olarak sürdüreceğiz. Çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri utandırmasın” değerlendirmesinde bulundu.

Kadir Küçük kimdir?

1976 yılında Elbistan’a bağlı Geçit Mahallesi’nde doğdu. İlköğretimini Geçit İlköğretim okulunda tamamlayan Küçük Lise mezunudur. 2004 yılından bugüne Küçükler Ocakbaşı’nın sahibi ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 2014 yılında Elbistanspor başkanlığı yaptı. 5 yıl Elbistan Ticaret Odası meclis üyeliği ve 3 yıl Elbistan Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yerel seçimlerde Geçit Mahalle muhtarı olarak seçildi. Bağımsız belediye meclis üyesi adayı Kadir Küçük, evli ve 4 çocuk babasıdır.